Haberler » Güncel » Bartın'da fırtına etkili oluyor - Haber

Bartın'da fırtına etkili oluyor

Bartın'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

08.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:44 Bartın'da fırtına etkili oluyor
'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı. Mendireği geçen dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.
Çevredekiler ise dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle mendireğin bulunduğu Büyük Liman mevkisini araç ve yaya girişine kapatan belediye ekipleri, vatandaşları bu bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.

Amasra, Bartın, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:05   Yakalandığında cinayeti 'zevk için işlediğini söyleyen sanık, yine 'kaza' dedi - Haber
12:05   Kalp krizinden ölümde ihmal iddiasına soruşturma - Haber
12:05   Hamaney: "Süleymani cesur bir adamdı" - Haber
12:00   Burhaniye'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplandı - Haber
12:00   Harran Üniversitesi kendi enerjisini üretiyor - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
8.01.2020 12:08:17