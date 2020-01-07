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Bartın'da fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce Bartın'da yapılan 2 ayrı fuhuş operasyonunda fuhşa teşvik, aracılık ve zorladığı tespit edilen 1 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

07.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:13 Bartın'da fuhuş operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce 'da yapılan 2 ayrı fuhuş operasyonunda fuhşa teşvik, aracılık ve zorladığı tespit edilen 1 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Bartın'da 2 ayrı noktaya fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan D.M isimli bir kişi ile fuhuş yaptığı tespit edilen G.B., M.T., K.D. ve M.A olmak üzere 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara 1592 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanuna istinaden 650'şer TL'den toplam 2 bin 600 TL para cezası uygulandığı öğrenilirken fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 evinde kapanması için Zührevi Hastalıklarla Mücadele ve Fuhuş Komisyonuna bilgi verildiği ifade edildi. - BARTIN

Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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