Bartın'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı

BARTIN Valiliği'nden, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Hasankadı beldesinin karantinaya alındığı açıklandı.

Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alındı. İstanbul, çevre il ve ilçelerden 111 kişinin geldiği, gelenlerin zorunlu ev izolasyonuna riayet etmemeleri ve ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması nedeni ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'inci maddeleri gereğince merkeze bağlı Hasankadı beldesinin ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Kararla birlikte, beldeye giriş ve çıkışların yasaklanmasına, karantina kararına uymayanlar hakkında TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında adli ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA