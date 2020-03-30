Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bartın'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı

Bartın'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı (2)4 KİŞİ TEDAVİYE ALINDIBartın Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Hasankadı beldesi karantinaya alındı.

30.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:43
Bartın 'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı (2)
4 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI
Bartın Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Hasankadı beldesi karantinaya alındı. Merkez ilçeye bağlı 2 bin 104 nüfuslu Hasankadı beldesinde beldeye ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük Yenice ilçesi Yortanpazarı beldelerindeki yollar jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı.
Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, 'Beldemiz karantina altına alındı. 2 vakamız vardı. 1 amcamız İstanbul'dan gelmişti, 80-85 yaşlarında. Bartın'da sağlık ekipleri 2 gün boyunca kontrol altına aldılar, sonrasında hastaneye kaldırıldı. Orada koronavirüs olduğu tespit edildi. Umreden bir amcamız geldi. Zaten rahatsızlığı vardı, onun da sonradan koronavirüs teşhisi konuldu. Bu şekilde 2 tane vakamız olmuştu. Sonra dün akşam saatlerinde bu hasta yakınlarında burada sağlık müdürlüğü teşhis yaptı. 2 kişide daha koronavirüs olduğu görüldü. Şu anda beldemiz karantina altına alındı. Bartın Valiliğimizin aldığı karara saygılıyız. Beldemizde şu anda yaşayan insanlar açısından herhangi bir sıkıntı yok' dedi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Ayhan ACAR, (Bartın), (DHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bartın’da Hasankadı beldesi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın Valiliği, Karabük Yenice, Hasankadı, Bartın, Güncel

Haberin Videosu :

Bartın'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bartın'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Haberler
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:48: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden açıldı - Drone görüntüleri - İSTANBUL - Haber 20:48: Şanlıurfa'da il dışına çıkmak isteyenler seyahat izni alıyor - Haber 20:46: Lavrov ve Pompeo, Kovid-19 salgınını görüştü - Haber 20:46: BM'den gelişmekte olan ülkeler için "2,5 trilyon dolarlık destek paketi" çağrısı - Haber 20:46: Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber