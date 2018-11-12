12 Kasım 2018, 15:31
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Bartın'da Havyan Hırsızlığı Operasyonu

Bartın

BARTIN(AA) - Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.

BARTIN(AA) - Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Cumhuriyet Savcılığı tarafından havyan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Savcılığı,Ulus,Bartın
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:31