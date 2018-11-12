Bartın'da Havyan Hırsızlığı Operasyonu

BARTIN(AA) - Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ulus Cumhuriyet Savcılığı tarafından havyan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Cumhuriyet Savcılığı,Ulus,Bartın
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:31