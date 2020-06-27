BARTIN'DA HAYVAN BARINAĞI TAMAMLANDI

BARTIN İl Özel İdaresi tarafından Uğurlar Köyü'nde 19 bin 130 metrekarelik alana 300 kedi ve köpek kapasiteli geçici barınma, bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıldı.

27.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:11
BARTIN İl Özel İdaresi tarafından Uğurlar Köyü'nde 19 bin 130 metrekarelik alana 300 kedi ve köpek kapasiteli geçici barınma, bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıldı.
Bartın İl Özel İdaresi tarafından geçen yıl 4 Aralık tarihinde ihalesi yapılan hayvan barınağının yapımı tamamlandı. Bartın Uğurlar köyünde 19 bin 130 metrekarelik ormanlık alana kurulan ve 300 kedi ve köpek kapasiteli barınakta, ameliyathane alanları ile besin hazırlama üniteleri, depoları ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Hayvan barınağında tedavi, kısırlaştırma çalışmalarının sonrasında köpek ve kediler doğal ortamlarına geri bırakılacak.
Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaresi sorumluluğunda bağlantı yol çalışmaları devam ediyor. Geçici hayvan bakım evinin faaliyete geçmesi ile hayvanların doğal ortamlarında yaşaması esas olmakla birlikte, kendi ortamında yaşamada zorluk çeken hasta, zayıf ve sakat hayvanların rehabilite edilecek. Bununla birlikte üreme kontrolü sağlandıktan sonra tekrar doğal hayata dönmeye hazırlanacaklar. Geçici barınma, bakım ve rehabilitasyon merkezi çalışmalarında artık sona gelindi. Geçici bakım evinin kesin kabulünün sonrasında Bartın'daki sokakta yaşayan kedi ve köpekleri burada misafir edeceğiz." dedi. BARTIN’DA HAYVAN BARINAĞI TAMAMLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Aralık, Bartın, Güncel, Haber

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