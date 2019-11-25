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Bartın'da iki ev alev alev yandıyeniden

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Yukarıdere köyünde 2 katlı evde çıkan yangında alevler bitişikte bulunan eve sıçradı.

25.11.2019 06:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 06:21
BARTIN'ın ilçesine bağlı Yukarıdere köyünde 2 katlı evde çıkan yangında alevler bitişikte bulunan eve sıçradı. Alev alev yanan iki ev itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.
Gece saatlerinde, Ulus Yukarıdere Köyü Kerpiçli Mahallesi'nde Şevket Artar'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Şevket Artar'ın komşusuna misafirliğe gittiği sırada evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye verdi. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan İstanbul'da yaşayan Muharrem Davutoğlu'na ait 2 katlı eve sıçradı. Köye ilk olarak Ulus Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak geldi. Alev alev yanan evler ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ulus Kaymakamı Anıl Alkan olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.
Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.
Bartın'da iki ev alev alev yandıyeniden

İtfaiye, Bartın, Ulus, Güncel

Kaynak: DHA


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