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Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı, hayati tehlikesi bulunan 4 yaşındaki çocuk Zonguldak'a sevk edildi.

15.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:00Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
'da meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı, hayati tehlikesi bulunan 4 yaşındaki çocuk 'a sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bartın-Karabük kara yolu Kirazlı Barajı mevkisinde Köksal Ersin (33) idaresindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Sinoplu (60) idaresindeki 34 ES 4700 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Ersin, eşi Elif (28), çocuğu Zeynep Elif (4) ile diğer otomobilin sürücüsü Sinoplu ve beraberindeki Nazif Adalı (48) yaralandı.
Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Elif'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Zonguldak, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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