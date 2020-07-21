Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın'da 2020 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Bartın'da Vali Sinan Güner'in başkanlığında 2020 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan V. Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Rektör Vekili Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri V. Metin Çetin, Yatırımcı Kuruluşların Bölge Müdürleri, İl Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Bartın'da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Güner, ilde, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde; 278 projede çalışma yapıldığını bu projelerin toplam bedeli 7 milyar 764 milyon 142 bin TL. olduğunu belirtti. Projeler için tahsis edilen ödenek miktarları ise 553 milyon 263 bin TL olduğunu aktaran Vali Güner, bu ödeneklerden 246 Milyon 123 Bin TL harcama yapılarak yüzde 44,49'luk bir nakdi gerçekleşme sağlandığını, 278 projeden 29'nun tamamlandığını belirtti. 121 projede faaliyetlerin halen devam etmekte olduğunu ve 79 projenin ihale aşamasında olduğunu ifade eden Vali Güner, yine, 3 projede yer teslimi yapıldığını ve 46 projeye ise henüz başlanılmadığını belirtti.

Vali Güner, ayrıca bu projeler dışında belediyeler tarafından 3 milyon TL bedelli 11 projenin yürütülmekte olduğunu ve projelerin 7'sinin 2020 yılı içerisinde bitirildiğini, 3 tanesinde çalışmaların devam etmekte olduğunu aktardı. Yatırımları sektörel harcama miktarlarına göre de değerlendiren Vali Güner, 157,1 Milyon TL ile ilk sırada ulaştırma sektörünün, sonrasında 39,6 Milyon TL ile Tarım-Orman, 29,9 Milyon TL ile Enerji, 14,2 ile Eğitim, 1,5 Milyon TL ile Sağlık ve 2,5 Milyon TL ile Diğer Kamu Hizmetlerinin yer almakta olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca bir önceki toplantıda alınan İl Koordinasyon Kurulu kararları ile ilgili gelişmeler hakkında sorumlu kuruluşlardan bilgiler alındı. - BARTIN