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Bartın'da izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye baskın

BARTIN'da, izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 litrelik 121 el temizleme solüsyonuna el konuldu.

20.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:29
Bartın'da izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye baskın

BARTIN'da, izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 litrelik 121 el temizleme solüsyonuna el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Atılım Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde izinsiz dezenfektan üretimi yapıldığı ihbarı yapıldı. Polisin imalathaneye yaptığı baskında 1 litrelik ambalajda 121 el temizleme solüsyonu ele geçirildi. İş yeri sahibi E.D. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında adli işlem başlatıldı. Üretilen solüsyonların kent merkezindeki 2 iş yerine satıldığı ortaya çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Güncel

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