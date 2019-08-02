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Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 29 kök kenevir bitkisi ile 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

02.08.2019 13:26 Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 29 kök kenevir bitkisi ile 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Çakırömerağa köyünde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu alınması üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli göz altına alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 29 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve 1 paket uyuşturucu madde içmek amacıyla kullanılan sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Kenevir, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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