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Bartın'da kablo hırsızı tutuklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.09.2019 15:52Bartın'da kablo hırsızı tutuklandı
Bartın'ın Amasra ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Amasra İlçesi Gömü köyünde faaliyet gösteren özel bir işletmede piyasa değeri 30 bin ila 40 bin TL olan elektrik kabloları çalındı. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından yapılan tahkikatta A.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, çalıntı kablolar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. - BARTIN

Amasra, Bartın, Gömü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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