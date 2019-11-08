Haberler » Güncel » Bartın'da kandil tatlısı dağıtıldı

Bartın'da kandil tatlısı dağıtıldı

Bartın Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil tatlısı ikram edildi.

08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:08 Bartın'da kandil tatlısı dağıtıldı
Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil tatlısı ikram edildi.
Caddesi'ndeki etkinlikte Belediye Başkanı Cemal Akın ve belediye meclis üyeleri tarafından vatandaşlara halka simidi dağıtıldı.
Akın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak her kandilde geleneksel hale getirdikleri tatlı ikramı etkinliğini Mevlid Kandili'nde de gerçekleştirdiklerini söyledi.
Akın, "Vatandaşlarımıza Hükümet Caddesi'ndeki eski belediye binamız önünde halka tatlısı ikramında bulunduk. Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Mevlid Kandili, Hükümet, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38   Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden birliktelik mesajı
14:38   Kızılay etli pilav dağıttı uzun kuyruklar oluştu
14:38   GTB başkanlarından 10 Kasım mesajı
14:43   Dosab'ın şampiyonu Ermetal oldu
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:17   Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: İyi hazırlık yapıyoruz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
13:16   Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:43:53