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Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı

BARTIN'da kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, çocuklar kar topu oynayıp, kayarak eğlendi.

09.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:39Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı

BARTIN'da kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, çocuklar kar topu oynayıp, kayarak eğlendi.

Kent merkezinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yağışın etkisin arttırdığı kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Kent genelinde 30 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı 50 ekip, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışı en çok çocukları mutlu etti. Çocuklar kar topu oynayıp, mahalle aralarında dik yamaçlarda kaydı. 3 yıl sonra kar ile buluşan vatandaşlar kardan adam yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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