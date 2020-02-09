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Bartın'da kar yağışı etkili oldu

Bartın'da kar yağışı etkili olduBARTIN'da kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, çocuklar karla kaplı alanlarda karın keyfini çıkardı.

09.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:01
'da kar yağışı etkili oldu
BARTIN'da kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, çocuklar karla kaplı alanlarda karın keyfini çıkardı.
Bartın kent merkezinde 2 gündür devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Bartın il genelinde 30 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı 50 ekip kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bartın kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırırken, çocuklar mahalle aralarında dik yamaçlarda kaydı. 3 yıl sonra kar ile buluşan vatandaşlar kardan adam yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bartın'da kar yağışı etkili oldu

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


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