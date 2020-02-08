Haberler » Güncel » Bartın'da kar yağışı etkili oluyor - Haber

Bartın'da kar yağışı etkili oluyor

Bartın'da dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.

08.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:18Bartın'da kar yağışı etkili oluyor
'da dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri Bartın- , Bartın- ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
Özellikle merkez ilçeye bağlı Hasankadı ve Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesiyle yüksek kesimlerde etkili olan ve bir metreye ulaşan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi, 44 personel, 23 kar temizleme aracıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı eteklerinde yaklaşık 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı güzel bir görüntü oluşturdu.

Karabük, Amasra, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 17:05:21