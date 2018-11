Bartın'da Kış Hazırlıkları Toplantısı

22 Kasım 2018 Perşembe 14:36



Bartın'da, karla mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kış programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda, tüm kurumların birbirleriyle koordine içinde olmaları, araçlarını her an göreve hazır vaziyette bulundurmaları, evsiz ya da kış şartlarına uygun barınağı olmayan vatandaşların tespitinin yapılarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile koordine içinde ihtiyaçlarının karşılanması, il merkezi, ilçe, belde ve köy yollarının denetimlerinin yapılarak, bakım ve onarım gerektiren yolların bir an evvel yapılmasının sağlanması kararı alındı.Yine ilgili kurumlarca buzlanma, sel ve heyelan olması muhtemel noktalarda meteoroloji tahminleri göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıkların yapılması ve tedbirlerin alınması yönünde karar alınan toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kolluk kuvvetleri yetkilileri ile daire müdürleri katıldı.