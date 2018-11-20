Bartın'da Kitap Fuarı Açıldı

Bartın
Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen kitap fuarı törenle açıldı.
Bartın Valisi Sinan Güner
, Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, kitap fuarının 22 yıldır düzenlenmesinin büyük bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.
Fuara katılımın da oldukça yoğun olduğunun altını çizen Güner, "Görev yapacağım yerin, bir parçası olacağım yerin kültürünü öğrenmem açısından da benim için bu fuarı önemli buluyorum. Seve seve, koşa koşa, bu açışla gelmeyi kabul ettim. Kitap okumanın değerini elbette bu zamanda vurgulayacak değiliz. Bir zamanlar bilgiye ulaşmada kitaptan başka bir alternatif yokken, şimdi ise internet okuyuculuğu var. Kitap okumadıktan sonra bu alanlardaki okumaları da yapmamız imkansız. Emeği geçen herkese, bu organizasyonu Bartın'a sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
da 1997'de başlatılan kitap fuarının 22 yıldır aralıksız devam ettirildiğinin altını çizdi.
Akın, fuara 15 yayın evi, 20 yazar ve şairin katıldığını sözlerine ekledi.
Fuar kapsamında gerçekleştirilen Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nda, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verildiği törende, Faruk Şüyün ve İbrahim Boz'a onur plaketi takdim edildi.
Fuar, 27 Kasıma kadar devam edecek.
Bartın