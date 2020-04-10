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Bartın'da Korona virüs'ten 2 kişi hayatını kaybederken, 4 hasta taburcu edildi

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın'da Korona virüs salgını ile ilgili Pandemi Hastanesine dönüştürülen Bartın Devlet Hastanesi ana binasında tedavi gören 2 hastanın hayatını kaybettiğini, 4 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı.

10.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:53
Bartın'da Korona virüs'ten 2 kişi hayatını kaybederken, 4 hasta taburcu edildi
Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın'da Korona virüs salgını ile ilgili Pandemi Hastanesine dönüştürülen Bartın Devlet Hastanesi ana binasında tedavi gören 2 hastanın hayatını kaybettiğini, 4 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı. Hastanede 26 şüpheli vak'anın bulunduğunu da ifade eden Vali Güner, 30 kişinin da öğrenci yurtlarında karantinada tutulduğunu kaydetti.

Vali Güner konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastanedeki her vak'a ve izole edilen her şüpheli aslında toplumdan uzaklaştırılmış, tehlike olmaktan çıkmıştır. Bu hastalık Türkiye'ye veya Bartın'a özgü bir hastalık değildir. Dünyada milyonlarca insan etkilenmektedir. Bu derecede yaygın bir hastalığın Türkiye'de ve Bartın'da ortaya çıkmayacağını beklemek anlamlı değildir. Bütün dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İlimizde de Korona virüs hastalarımız vardır. Bunların sayısı günlük olarak değişmektedir. Hali hazırda geçerli olan kurallar gereği vak'a sayısını Sağlık Bakanlığı açıklamaya yetkilidir. Sağlık Bakanlığının verileri doğru ve güncel verilerdir. Sağlık Bakanlığı son vak'a sayısını 9 olarak açıklamıştır. Bu sayı, Ulus İlçesindeki vak'a sayısının eklenmesiyle güncellenecektir. Bu ilçemizdeki şüpheli vak'aların 5 gün arayla yapılacak testleri, akciğer tomografileri ve diğer testleri kesinleştikten sonra, güncel son sayı yine Bakanlık tarafından açıklanacaktır. Şu anda pandemi hastanesinde yatan şüpheli vak'a sayısı 26 kişidir. Maalesef Hasankadı Beldemizden 2 hastamız vefat etmiştir. 4 hastamız da tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Çeşmi Cihan KYK yurdunda şu an 30 kişi karantinada tutulmakta olup bu kişiler şüpheli vak'alarla korumasız teması olan veya yurt dışı dönüşü evde karantina emrine uymayan kişilerdir. Bu kişilerin 14 gün izolasyonları sağlanmakta, ihtiyaçları karşılanmakta, muayene ve testleri yapılmakta ve süre bitiminde çıkarılmaktadır. Önceki 14 günlük dönemde süresini tamamlamış 21 kişinin yurttan ayrılışı yapılmıştır. Öğrenci yurdu hastane olmadığından, buradaki kişilerin, tedavi altındaki vak'alar olarak lanse edilmesi doğru değildir" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bartın Devlet Hastanesi, Sinan Güner, Bartın, Güncel
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