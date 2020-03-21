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Bartın'da koronavirüs nedeniyle banklar kaldırıldı

Bartın'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.

21.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:12
Bartın'da koronavirüs nedeniyle banklar kaldırıldı
Bartın 'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.
Ekipler, kent genelinde minibüs ve otogar gibi halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte ederek, vatandaşlara uyarıların yer aldığı broşür dağıttı.
Uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğu ve yoğunluk oluşturduğu bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı ve kentin çeşitli noktalarındaki banklar, söküldükten sonra kamyonetle belediye deposuna götürüldü.
Bankların sökülmesi sırasında bazı vatandaşların çalışmayı yine oturarak izlemesi dikkati çekti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bartın, Güncel

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