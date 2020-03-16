Bartın'da koronavirüs önlemleri
Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeye bağlı hizmet veren tüm park ve bahçelerdeki kafeteryaların kapatıldığı bildirildi.
16.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:32
Bartın 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeye bağlı hizmet veren tüm park ve bahçelerdeki kafeteryaların kapatıldığı bildirildi.
Bartın Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kararlar alındığı belirtildi.
Daha önce Belediye tarafından düzenlenen tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin ertelendiği, kurslara ara verildiği ve Kent Müzesi ile Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi'nin 21 Nisan'a kadar ziyarete kapatıldığı anımsatılan açıklamada, belediye halk otobüsleri ve İnkumu halk otobüslerinde başlayan dezenfektasyon çalışmalarına, tüm parklar, piknik alanları, umumi tuvaletler, şehirlerarası otobüs terminali, pazar yerleri, müzeler, belediyeye ait hizmet binalarında devam edildiği aktarıldı.
Yine belediyeye bağlı hizmet veren tüm park ve bahçelerdeki kafeteryaların 20 Nisan'a kadar kapatıldığı, vatandaşlar parkların açık alanlarından faydalanabileceği kaydedildi.
Bartın Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kararlar alındığı belirtildi.
Daha önce Belediye tarafından düzenlenen tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin ertelendiği, kurslara ara verildiği ve Kent Müzesi ile Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi'nin 21 Nisan'a kadar ziyarete kapatıldığı anımsatılan açıklamada, belediye halk otobüsleri ve İnkumu halk otobüslerinde başlayan dezenfektasyon çalışmalarına, tüm parklar, piknik alanları, umumi tuvaletler, şehirlerarası otobüs terminali, pazar yerleri, müzeler, belediyeye ait hizmet binalarında devam edildiği aktarıldı.
Yine belediyeye bağlı hizmet veren tüm park ve bahçelerdeki kafeteryaların 20 Nisan'a kadar kapatıldığı, vatandaşlar parkların açık alanlarından faydalanabileceği kaydedildi.
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Kaynak: AA
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