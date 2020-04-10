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Bartın'da Kovid-19 tedbirleri

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastalığın bulaşma hızını azaltmak için ilan edilen tedbirlere uyulmaması durumunda karantina uygulamasının ilin geneline yaygınlaştırılacağı bildirildi.

10.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:34
Bartın'da Kovid-19 tedbirleri
Bartın 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastalığın bulaşma hızını azaltmak için ilan edilen tedbirlere uyulmaması durumunda karantina uygulamasının ilin geneline yaygınlaştırılacağı bildirildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm ülkede olduğu gibi, kentte de koronavirüsle mücadele edildiği ve pozitif vakaların bulunduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığının verileri doğrultusunda kentte son vaka sayısının 9 olduğu ve Ulus ilçesindeki vakaların da eklenmesiyle sayının güncelleneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu ilçemizdeki şüpheli vakaların 5 gün arayla yapılacak testleri, akciğer tomografileri ve diğer testleri kesinleştikten sonra güncel son sayı yine Bakanlık tarafından açıklanacaktır. Şu anda pandemi hastanesinde şüpheli vaka sayısı 26. Maalesef Hasankadı beldemizden 2 hastamız vefat etmiş, 4 hastamız da tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Çeşmi Cihan KYK yurdunda şu an 30 kişi karantinada tutulmakta olup bu kişiler şüpheli vakalarla korumasız teması olan veya yurt dışı dönüşü evde karantina emrine uymayan kişilerdir.
Önceki 14 günlük dönemde süresini tamamlamış 21 kişinin yurttan ayrılışı yapılmıştır."
Vakaların tamamına yakınının İstanbul irtibatlı olduğu ve özellikle Hasankadı beldesi ve Ulus ilçesinin bu açıdan risk teşkil ettiği değerlendirilerek önleyici tedbirlerin sürekli planlandığına dikkati çekilen açıklamada, "Bu kapsamda Hasankadı beldemizde karantina tedbirleri devam etmekte olup Ulus ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde hareketlilik kısıtlayıcı tedbirler alınmıştır. Hastalığın bulaşma hızını azaltmak için alınan ve ilan edilen tedbirlere uyulmaması durumunda karantina uygulaması ilin geneline yaygınlaştırılacaktır. Merkezde ve ilçelerde hareketlilik verileri izlenmekte olup bütün uyarılara rağmen bulaşma zincirinin kırılamaması halinde, bu durumda olan her yerde mahalle ve köyler arasındaki ulaşım da durdurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hasankadı, Bartın, Ulus, Güncel
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