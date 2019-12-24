Haberler » Güncel » Bartın'da kumar baskını - Haber

Bartın'da kumar baskını

Bartın'ın Amasra ilçesinde jandarma tarafından yapılan kumar baskınında 'sigaramatik' kumar cihazına el konuldu.

24.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:12 Bartın'da kumar baskını
'ın ilçesinde jandarma tarafından yapılan kumar baskınında 'sigaramatik' kumar cihazına el konuldu.
Alınan bilgiye göre, Kocaköy köyünde Amasra İlçe Komutanlığı ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bir kıraathanede kumar ve sigara makineleri olarak bilinen sigaramatik kumar makinesi tespit edildi.
Sigaramatik cihazı ve içerisinde bulunan sigara ve paraya jandarma ekiplerince el konulurken, kıraathane sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Jandarma, Amasra, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:34   Yemen ordusu Husilere ait 2 SİHA'yı düşürdü - Haber
14:29   Türkiye Afrikalı öğrencilere örnek oluyor - Haber
14:28   Melikgazi İlçe Müftüsü Polat'tan veda ziyareti - Haber
14:28   Melikgazi'nin 2020 yılı ulaşım ve alt yapısı planlandı - Haber
14:28   Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
24.12.2019 14:39:58