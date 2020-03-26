Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bartın'da meslek lisesinde cerrahi maske üretimine başlandı

Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yüzde yüz pamuk kumaşından cerrahi maske üretimine başlandı.

26.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:08
Bartın'da meslek lisesinde cerrahi maske üretimine başlandı
Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yüzde yüz pamuk kumaşından cerrahi maske üretimine başlandı. Günlük 200 maskenin üretildiği okulda yatırımlar tamamlandıktan sonra günlük 20 bin tek kullanımlık maske üretim kapasitesine erişilecek.

Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan 2 atölyede cerrahi maske üretimi başlatıldı. 20 usta öğreticinin çalıştığı okulda günde 200 maske üretimi yapılırken, üretimin gerekli yatırımların tamamlanmasının ardından günlük 20 bin tek kullanımlık maske üretimine çıkartılacağı açıklandı. 20 usta öğreticinin 10'ar kişilik gruplar eşliğinde çalıştığı okulda, üretilen maskeler Bartın'da sağlık kuruluşlarına teslim edilecek.

Konuyla ilgili gazetecilere bilgiler veren Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şule Akça, "Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İl Halk Eğitim Müdürlüğü olarak, onların usta öğreticileri ile birlikte ülkemizde baş göstermiş olan salgın hastalık, korona virüsü nedeniyle burada ilimizdeki ihtiyacı karşılamak üzere bizler cerrahi maske dikimine başladık. Malzememiz temin edilene kadar yüzde yüz pamuk kumaşı ile çalışıyoruz. 60 ila 90 derecede yıkanabilir kumaşlarla çalışıyoruz. Malzememizi temin ettikten ve teknik teçhizatımızı kurduktan sonra da tek kullanımlık cerrahi maske üretimine başlayacağız" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Bartın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bartın'da meslek lisesinde cerrahi maske üretimine başlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:16: Eyyübiye dezenfekte çalışmaları - Haber 17:15: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İmamoğlu'na cevap - Haber 17:15: Öğrencilerden "Evde kal Türkiye" çağrısı - Haber 17:15: Hindistan'da korona virüse karşı 22 milyar dolarlık yardım paketi - Haber 17:15: Sandıklı'daki kasabın Kovid-19 tedbiri örnek oluyor - AFYONKARAHİSAR - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler