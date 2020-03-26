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Bartın'da meslek lisesinde 'Cerrahi maske' üretimine başlandı

Bartın'da meslek lisesinde 'Cerrahi maske' üretimine başlandı Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yüzde yüz pamuk kumaşından cerrahi maske üretimine başlandı.

26.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:15
Bartın 'da meslek lisesinde 'Cerrahi maske' üretimine başlandı
BARTIN - Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yüzde yüz pamuk kumaşından cerrahi maske üretimine başlandı. Günlük 200 maskenin üretildiği okulda yatırımlar tamamlandıktan sonra günlük 20 bin tek kullanımlık maske üretim kapasitesine erişilecek.
Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan 2 atölyede cerrahi maske üretimi başlatıldı. 20 usta öğreticinin çalıştığı okulda günde 200 maske üretimi yapılırken, üretimin gerekli yatırımların tamamlanmasının ardından günlük 20 bin tek kullanımlık maske üretimine çıkartılacağı açıklandı. 20 usta öğreticinin 10'ar kişilik gruplar eşliğinde çalıştığı okulda, üretilen maskeler Bartın'da sağlık kuruluşlarına teslim edilecek.
Konuyla ilgili gazetecilere bilgiler veren Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şule Akça, "Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İl Halk Eğitim Müdürlüğü olarak, onların usta öğreticileri ile birlikte ülkemizde baş göstermiş olan salgın hastalık, korona virüsü nedeniyle burada ilimizdeki ihtiyacı karşılamak üzere bizler cerrahi maske dikimine başladık. Malzememiz temin edilene kadar yüzde yüz pamuk kumaşı ile çalışıyoruz. 60 ila 90 derecede yıkanabilir kumaşlarla çalışıyoruz. Malzememizi temin ettikten ve teknik teçhizatımızı kurduktan sonra da tek kullanımlık cerrahi maske üretimine başlayacağız." dedi. Bartın’da meslek lisesinde ’Cerrahi maske’ üretimine başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Bartın, Genel

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Bartın'da meslek lisesinde 'Cerrahi maske' üretimine başlandı

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