Haberler » Güncel » Bartın'da 'Onlar da Bir Zamanlar Çocuktu' projesi - Haber

Bartın'da "Onlar da Bir Zamanlar Çocuktu" projesi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Tevfik Başakar İlkokulu'nun "Onlar da Bir Zamanlar Çocuktu" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

25.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:44Bartın'da
Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Tevfik Başakar İlkokulu'nun "Onlar da Bir Zamanlar Çocuktu" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Akın, proje kapsamında öğrencilere çocukluk anılarını ve yaşadığı dönemdeki hayat zorluklarını anlattı.
Baba mesleği dolayısıyla kendisinin ilkokul çağlarından başlayarak uzun yıllar fırıncılık işi ile büyüdüğünü, okula gittiği dönemde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Akın, derslerini aksatmadan azim ve gayretli çalışma sonucunda elektrik mühendisi olduğu deneyimlerini paylaştı.
Akın, "Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacak olan birbirinden değerli siz pırıl pırıl evlatlarımızın etkinliğine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Gözleri heyecan dolu parlayan değerli evlatlarımızın eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürmelerine katkı sağlamak için bu programa katılmak istedim. Hepinizin gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum." dedi.

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 17:31:41