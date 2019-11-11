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Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı

Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYORBartın İnkum'da orman yangını devam ediyor.

11.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:59

'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)

5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR

Bartın İnkum'da orman yangını devam ediyor. Bartın Valisi Sinan Güner, yangının söndürülmesi için ekipleri koordine ediyor. Kayalık alanda devam eden yangında ekiplerin ulaşması zor olması nedeniyle tepe bölgeden ararzözler ormana su bırakarak alevleri söndürmeye çalışıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tahliye edilen 7 evin içine duman dolması nedeniyle evlere girişe izin vermiyor. Yangını söndürmek için Ulus, Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri de göreve çağırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yangını çıkardığı iddia edilen A.G. jandarma tarafından gözaltına alındı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BARTIN (DHA)

Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı

Sinan Güner, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


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