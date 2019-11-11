Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)

5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR

Bartın İnkum'da ormanlık alanda çıkan yangın devam ederken, Bartın Valisi Sinan Güner, söndürme çalışmalarıni yerinden izledi. Vali Güner, söndürme çalışmalarına katılan ekipleri koordine etti. Kayalık alanda devam eden yangına, ekiplerin ulaşmasının zor olması nedeniyle, tepe bölgeden arazözler ile ormana su bırakılıp müdahale ediliyor. AFAD ekipleri tahliye edilen 7 evin içine duman dolması nedeniyle evlere girişe izin vermiyor. Yangını söndürmek için Ulus, Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri de göreve çağırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yangını çıkardığı iddia edilen A.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı