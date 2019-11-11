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Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (3)

VALİ GÜNER: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBartın Valisi Sinan Güner, orman yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Öğle saatlerinde Güzelcehisar köyünde bizim tasvip etmediğimiz bir yöntemle anız yakılması sonucu yangının çıktığı ihbarını aldık.

11.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:13Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (3)

VALİ GÜNER: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Valisi Sinan Güner, orman yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Öğle saatlerinde Güzelcehisar köyünde bizim tasvip etmediğimiz bir yöntemle anız yakılması sonucu yangının çıktığı ihbarını aldık. Anız yakılmasıyla birlikte ormana sıçradı. İlk olarak kontrol altına almak için çaba sarfettik. Sonrasında yangın büyümeye başladı. Özel idarenin iş makineleriyle birlikte yangın yolunu açarak, alevlerin büyüdüğü yere ulaştık. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Yer yer alevlenmeler oluyor ama sabaha kadar soğutma çalışmaları yapacağız. Yangını çıkarttığı öğrenilen vatandaşımız ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Yangına Bartın, Devrek, Karabük, Safranbolu itfaiye ekipleri müdahale etti. Hepimize geçmiş olsun" dedi.



Sinan Güner, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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