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Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı

BARTIN'da, fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken, alevler ormanlık alana sıçradı.

11.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:43Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı

BARTIN'da, fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken, alevler ormanlık alana sıçradı. 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öğleden sonra, İnkum ile Güzelcehisar köyü arasındaki fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verildi. Bir süre sonra alevler ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Orman İşletmesi'nin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Sarp kayalık arazide yayılan alevler İnkum'da evleri tehdit etmeye başladı. Buradaki 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi.

Evlerinden çıkanlar büyük korku yaşarken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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