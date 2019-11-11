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Bartın'da orman yangını köyü tehdit ediyor

Bartın'ın Güzelcehisar köyünde bir vatandaşın yaktığı anızdaki alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangın evleri tehdit ediyor.

11.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:48Bartın'da orman yangını köyü tehdit ediyor
'ın Güzelcehisar köyünde bir vatandaşın yaktığı anızdaki alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangın evleri tehdit ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Güzelcehisar köyü mevkiinde bir vatandaşın yaktığı anız ateşi ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın İnkumu mevkiindeki ormanlık araziye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletmeye ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan evleri de tehdit eden yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılırken, sarp ve kayalık olan arazide ekiplerin rahat ilerleyebilmesi için greyder ile yol açma çalışmaları yapılıyor. Bartın Valisi Sinan Güler ve Belediye Başkanı Cemal Akın da söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Başkan Akın, Güzelcehisar bölgesinde çıkan yangının büyük olduğunu belirterek, "Şu anda hem arazözlerimiz hem de itfaiyelerimiz yangına müdahale oluyor. Bunun yanında belediyenin ve İl Özel İdarenin kepçeleri buraya geldiler. İnşallah yangının önüne geçeceğiz" dedi.

Akın, Güzelcehisar bölgesinden İnkumu bölgesine sıçrayan yangını söndürmek için iki taraftan çalışmaların devam ettiğini söyledi. - BARTIN

Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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