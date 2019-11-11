Haberler » Güncel » Bartın'da orman yangını köyü tehdit ediyor - Haber

Bartın'da orman yangını köyü tehdit ediyor

Bartın'ın Güzelcehisar köyünde bir vatandaşın yaktığı anızdaki alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangın evleri tehdit ediyor.

11.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:50Bartın'da orman yangını köyü tehdit ediyor
'ın Güzelcehisar köyünde bir vatandaşın yaktığı anızdaki alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangın evleri tehdit ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Güzelcehisar köyü mevkiinde bir vatandaşın yaktığı anız ateşi ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın İnkumu mevkiindeki ormanlık araziye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletmeye ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan evleri de tehdit eden yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılırken, sarp ve kayalık olan arazide ekiplerin rahat ilerleyebilmesi için greyder ile yol açma çalışmaları yapılıyor. Bartın Valisi Sinan Güler ve Belediye Başkanı Cemal Akın da söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.
Başkan Akın, Güzelcehisar bölgesinde çıkan yangının büyük olduğunu belirterek, "Şu anda hem arazözlerimiz hem de itfaiyelerimiz yangına müdahale oluyor. Bunun yanında belediyenin ve İl Özel İdarenin kepçeleri buraya geldiler. İnşallah yangının önüne geçeceğiz" dedi.
Akın, Güzelcehisar bölgesinden İnkumu bölgesine sıçrayan yangını söndürmek için iki taraftan çalışmaların devam ettiğini söyledi.
(İHA)

Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu
19:42 Ruhani'den "dünya ile irtibat kurmazsak yalnızlaşırız" açıklaması
19:40 Türkiye ile Kazakistan arasında üç anlaşma imzalandı
19:38 Antalya çavuşoğlu fransa o acıyı unutamadı
19:38 TOKİ konutlarının kat kurası çekildi
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:43:01