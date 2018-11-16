Bartın'da Paleolitik Döneme Ait Fosil Ele Geçirildi

Bartın
'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Paleolitik döneme ait fosille Roma
, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve madalyon ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin, teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen T.P, A.Ç, İ.K ve B.K yakalandı.
Şüphelilerin, ev ve araçlarında yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler ile madalyonun yanı sıra Paleolitik döneme ait fosil bulundu, bir adet silah ele geçirildi.
Ele geçirilen eserler Amasra
Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Roma,Bartın