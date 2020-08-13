Bartın'da Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

12 Divan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcısı Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 salgınına karşı Bartın'da yürütülen çalışmalar ve salgın ile ilgili güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı.

Ardından Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 31 Ağustos 2020 tarihinde "uzaktan eğitim", 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde yüz yüze eğitimin sağlanabilmesi noktasında; Bartın'da ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri açısından alınacak tedbirler görüşüldü. - KARABÜK