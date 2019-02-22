Bartın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kaynak: AA

Bartın'da iki eve yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Akgöz köyünde ikamet eden iki kişinin evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurdukları ihbarı üzerine evlere baskın yaptı.Yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 225 adet tabanca fişeği ile tüfek ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.