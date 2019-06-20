Bartın'da sağanak

Bartın
'da merkeze bağlı Hasankadı
beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işlerini su basarken, heyelan sonucu beldeye ulaşım sağlanan yol kapandı.
Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu beldeye ulaşım sağlanan yol kapandı. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Yolun ulaşıma açılması için bölgeye iş makineleri ve ekipler gönderildi.
Hasankadı Belediye Başkanı Şeref İmiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede bazı ev ve iş yerlerini su bastığını ve şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, gereken neyse yapacaklarını bildirdi.
Öte yandan bir çocuğun sel sularına kapıldığı iddiası üzerine ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.