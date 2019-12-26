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Bartın'da sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı

Bartın'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

26.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:42 Bartın'da sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı
'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Göçkündemirci mevkisinde derenin taşması sonucu Bartın- kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'ya da ulaşım sağlanan yolun kapanması nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
Jandarma, İl Özel İdaresi ve kara yolları ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Öte yandan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini de su bastığı görüldü.

Kurucaşile, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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