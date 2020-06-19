Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü

Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldüBARTIN'ın Hasankadı Beldesi'ne bağlı Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyündeki derelerin etkili sağanak nedeniyle taşması sonucu 6 büyükbaş sele kapılarak öldü, köprüler hasar gördü.

19.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:07
Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü
BARTIN'ın Hasankadı Beldesi'ne bağlı Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyündeki derelerin etkili sağanak nedeniyle taşması sonucu 6 büyükbaş sele kapılarak öldü, köprüler hasar gördü.
Akşam saatlerinde Hasankadı Beldesi Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyünde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle köy içerisinden geçen dereler taştı. Bu sırada otlayan büyükbaşlar, sel sularına kapıldı. 6 büyükbaş ölürken, Özbaşı köyündeki 2 köprü hasar gördü. Eyüpoğlu köyünde yaşayan Ramazan Dönmez ve Rauf Arıçiçek, tarlada bulunan 11 büyükbaşı ile mahsur kaldı. Durumun haber verilmesinin ardından köye giden jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarlada mahsur kalan Dönmez ve Arıçiçek ile 11 büyükbaşı kurtardı. Hasankadı Beldesinden geçen derenin taşması sonucunda beldede bulunan 4 evin bodrum katını ise su bastı. Bartın İl Özel idare ekipleri, DSİ ve belediye ekipleri hasar gören yollarda ve köprülerde çalışma başlattı.
Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Hasankadı Beldemizin köyleri yine çok fazla yağış aldı. Her şey bir anda oldu, anlamadık. Beldemizin girişinden geçen dere taştı, tarım arazilerinde biraz hasar meydana geldi. 4 evimizin bodrum katına su girdi. Özbaşı köyümüzdeki derelerimiz taştı. O bölgeye yağmur çok fazla yağdı. İlk bilgilere göre, 6 büyükbaş hayvanımız sel sularına kapılmış, şimdi ekiplerimiz selin ardından çalışma başlattı. Hepimize geçmiş olsun" dedi. Bartın’da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasankadı, Bartın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Haberler››Güncel››Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:29: Polis elinde kürekle otoyoldaki toprağı temizledi - Haber 00:28: Su bölgesine ulaşmak için yol çalışması başladı - Haber 00:27: HUSUMETLİ OLDUKLARI GRUBA SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR: 2 YARALI - Haber 00:27: Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 00:25: Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi - Haber 23:53: Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı - Haber 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi - Magazin 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü - Haber 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin