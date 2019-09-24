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Bartın'da sağlık personeline şantaj iddiası

Bartın'da, hastane personelinden şantaj yoluyla para istediği ileri sürülen kişi, tutuklandı.

24.09.2019 21:34Bartın'da sağlık personeline şantaj iddiası
Bartın'da, hastane personelinden şantaj yoluyla para istediği ileri sürülen kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesindeki bazı çalışanlar, bir kişinin, "hastanede cinsel tacizde bulundukları" iddiasıyla kendilerini tehdit ettiğini ve bunu sosyal medyada duyuracağı şantajıyla para istediğini emniyete bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, doktor kılığına girerek hastanede önlem aldı. Bir hastane çalışanı, kendisini tehdit eden şüpheli H.F'ye (61) parayı vereceğini söyledi.
Şüpheli, seri numaraları alınmış paraları teslim aldığı sırada polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bartın, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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