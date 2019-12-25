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Bartın'da sağlıklı yaşam merkezinin temeli atıldı

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, temeli atılan sağlıklı yaşam merkezinin 7 ayda tamamlanacağını bildirdi.

25.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:30 Bartın'da sağlıklı yaşam merkezinin temeli atıldı
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, temeli atılan sağlıklı yaşam merkezinin 7 ayda tamamlanacağını bildirdi.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yatırım programına alınan Aladağ Sağlıklı Yaşam Merkezi için proje çalışmalarının ardından gerekli ödenekleri aktardıklarını ve temelinin de atıldığını belirtti.
Özel tasarlanan ve Bartın İl Özel İdaresi tarafından 5 milyon 100 bin liraya ihale edilen merkezin 2 bin 302 metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Sağlıklı Yaşam Merkezi 7 ayda tamamlanacak ve böylece Bartın'a önemli bir sağlık yatırımı daha kazandırmış olacağız. Diyetisyenlerin, psikologların, fizyoterapistlerin, şeker hastalığı gibi sürekli hastalıklarla ilgilenen özel eğitim almış hemşirelerin bulunacağı yaşam merkezinde röntgen ve ultrason imkanı da olacak, kanser taramaları, anne-bebek sağlığı gibi hizmetlerin verilecek. Aile hekimlerinin yönlendirmesi ile sağlıklı yaşam merkezine gelecek vatandaşlarımızın burada ilgili uzmanlarca tedavisiyle ilgili süreçleri yakından takip edilecek."

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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