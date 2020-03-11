Bartın'da sahilde erkek cesedi bulundu
Bartın'ın İnkum sahilinde erkek cesedi bulundu.
11.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:08
Bartın 'ın İnkum sahilinde erkek cesedi bulundu.
İnkumu sahilinde gezen vatandaşlar, bir bölümü suyun içinde hareketsiz olan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uzun süredir deniz suyunda kaldığı ve kıyıya vurduğu değerlendirilen 40-45 yaşlarındaki kişi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İnkumu sahilinde gezen vatandaşlar, bir bölümü suyun içinde hareketsiz olan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uzun süredir deniz suyunda kaldığı ve kıyıya vurduğu değerlendirilen 40-45 yaşlarındaki kişi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek