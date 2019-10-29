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Bartın'da savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı

Bartın'da savaş gemisi halkın ziyaretine açıldıBartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Mızrak, Bartın Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

29.10.2019 15:01
Bartın'da savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı
Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Mızrak, Bartın Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.
TCG Mızrak gemisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bartın'da ziyarete açıldı. Bartın Deniz Üs Komutanlığı'na ait limanda demirli bulunan savaş gemisine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Askeri personel eşliğinde yapılan gezide vatandaşlar, savaş gemileri hakkında merak ettiklerini sorma ve bilgi alma imkanı buldu. Savaş gemisini Bartın Valisi Sinan Güner de gezdi.
Bartın Valisi Sinan Güner ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramının her yıl daha gelişmiş bir şekilde, halkın ve bütün unsurların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile milli bayramlarda o coşkuya bir katkı sağlamak istiyor ve bütün alanlara göndererek, bu coşkuya ortak oluyor. Halkımızın da buna yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. ve gemiyi ziyaret edenler arasında gençleri gezi yapması bizim için çok önemlidir. Vatanperver gençlerin bu şekilde gemilerimizi gezmesi bizi mutlu ediyor. dedi.
Bartın'da savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


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