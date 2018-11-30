Bartın'da Sayacı Kursu Açılacak

30 Kasım 2018 Cuma 13:15



30 Kasım 2018 Cuma 13:15

Bartın'da, ayakkabı imalatçısı (sayacı) kursu açılacağı bildirildi.Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ayakkabı imalat sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim kursu açılması için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde protokol imzalandı.Bartın TSO Başkanı Halil Balık, burada yaptığı konuşmada, projeyle kadınların, gençlerin ve işsizlerin iş hayatına kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.Protokol kapsamında sektörde yaşanan nitelikli ara eleman ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Balık, şöyle konuştu:"İnşallah ilimize ve bölgemize hayırlı olur. Bu projenin sayacılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu kurslar ara eleman ihtiyacını karşılayacak, ayrıca verilecek kursların akabinde kursiyerlerimiz istihdam edilecek. Böylelikle işsiz birçok insanımız iş sahibi olacak, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. 25 kursiyerin katılacağı ilk eğitim 3 Aralık'ta başlayacak ve 1 Mart 2019 tarihinde sona erecek."