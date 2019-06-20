Bartın
'da sele kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu (3)
KAYIP İBRAHİM ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU
Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş (70) cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış bir şekilde cesedi bulundu..
Bartın Valisi Sinan Güner
, "Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, AFAD
, UMKE ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş kaybolduğu köyün yaklaşık 5 kilometre altında bulunan dere yatağında bulundu. İsa Akgün'ü ise arama çalışmaları sürüyor." dedi.