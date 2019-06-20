20.06.2019 20:02
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Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (3)

Bartın

ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDUBartın'da öğleden sonra başlayan sağanakta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın (70) cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu.

ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU
Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanakta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın (70)  cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu. Bartın Valisi Sinan Güner, "Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, AFAD, UMKE ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş kaybolduğu köyün yaklaşık 5 kilometre altındaki dere yatağında bulundu. İsa Akgün'ü ise arama çalışmaları sürüyor" dedi.


Kaynak: DHA
Bartın, Güncel

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