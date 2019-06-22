22.06.2019 14:08
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Bartın'da sele kapılan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Bartın

Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkili olan sağanağın ardından sele kapılarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın 'ın Hasankadı beldesinde etkili olan sağanağın ardından sele kapılarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.
Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren İsa Akgün'ün cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Keleşler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından cenazenin Şabankadı Camisi'ne götürüldüğü sırada çocuğun işitme engelli annesi Gülümser ile ablası Yıldız Akgün tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Baba Ali Akgün de tören esnasında güçlükle ayakta durabildi.
Cenaze, kılınan namazın ardından Gökçedere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Akgün'ün akraba ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner , İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ile vatandaşlar katıldı.
Akgün, perşembe günü Kur'an kursundan döndüğü sırada evinin önünde aniden gelen sel sularına kapılmış, cesedine dün kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta ulaşılmıştı.
Kaynak: AA
Hasankadı , Bartın , Güncel

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