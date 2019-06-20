20.06.2019 18:43
Haberler» Güncel» Haber

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu (2)KAYIP SAYISI 2'YE CIKTIBartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün ardından Emirler Mahallesi'nde de İbrahim Çeliktaş (70) sel sularına kapıldı.

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu (2)
KAYIP SAYISI 2'YE CIKTI
Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün ardından Emirler Mahallesi'nde de İbrahim Çeliktaş (70) sel sularına kapıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, "Çeliktaş'ın bahçede sel sularını çevirmeye çalışırken suya kapıldığını öğrendik " dedi. Oğlunu kaybeden Ali Akgün ise, "Evimizin önünden köprü geçiyor. Annesi Gülümser elinden tutuyormuş. Köprüde sel suları yükselince elinden kayıp gitmiş" dedi. Yaşanan olayın ardından oğlunu kaybeden Gülümser Akgün de sağlık ocağında tedavi altına alındı. Kayıp sayısının artmasıyla birlikte Bartın Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan bölgeye 8 dalgıç gönderildi. Kayıpları arama çalışmaları sürdürülüyor.Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu
Kaynak: DHA
Bartın, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:05 Askere Alma Kanun Teklifi'nde sona gelindi
20:05 İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten kaçırılan kadın bulundu"
20:03 Güroymak'ta kısa film gösterimi
20:03 Orman yangını
20:02 DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:02 DHA YURT - Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar, polis kovalamacasında yakalandılar
20:02 Trump'tan İran'a saldırı konusunda "yakında göreceksiniz" açıklaması