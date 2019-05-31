Bartın'da tarihi eser operasyonu

BARTIN'da, jandarma 4 kişinin evine baskın düzenlerken, üzerinde haç bulunan sütun altlığı ele geçirildi. Bartın
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Yanaz köyünde oturan 4 kişinin evlerine baskın düzenledi. Jandarma evlerde arama yaparken, üzerinde dini motifler ve haç işareti olan sütun altlığı ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eser Amasra
Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Bartın
Kaynak: DHA
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