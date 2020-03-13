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Bartın'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama

BARTIN merkezli 6 ilde yapılan tefeci operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

13.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:24
Bartın'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama

BARTIN merkezli 6 ilde yapılan tefeci operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Düzce 'de operasyon düzenledi. Silah ticareti yapmak, Tehlikeli madde ticareti yapmak, kasten yaralama, Resmi belgede sahtecilik ve tefecilik suçlarından 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tarihi madalyon-sikke, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen heykel, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama, 32 parça tarihi eser, 1 kilo 810 gram kimyasal madde ele geçirildi. 10 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahmeye çıkarılan şüphelilerden N.F., C.Y., M.U., S.S. ve Y.K. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın, Düzce, Güncel

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