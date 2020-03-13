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Bartın'da tefeci operasyonunda 5 tutuklama

Bartın'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

13.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:30
Bartın'da tefeci operasyonunda 5 tutuklama
Bartın 'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Silah Ticareti Yapmak, 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet, TCK 174 Tehlikeli Madde Ticareti Yapmak, TCK 86 Kasten Yaralama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Tefecilik suçlaması ile Bartın merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Düzce illerinde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adat kuru sıkı tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tarihi madalyon-sikke, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen heykel, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama, 32 parça muhtelif tarihi eser, 1810 gr Kimyasal Madde ele geçirildi. Şahıslardan 10 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 şahıs ise Bartın Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden N.F., C.Y., M.U., S.S. ile Y.K. tutuklanırken iki kişi de Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Bartın, 3. Sayfa

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